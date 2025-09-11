Партизани завдали удару по військовому заводу в російській Тулі — АТЕШ

У російській Тулі партизани вдарили по військовому заводу. Кадр із відео

Агенти українського партизанського руху АТЕШ знищили вежу зв'язку біля заводу «Щеглівський вал» у російській Тулі, на якому розробляються системи протиповітряної оборони та стрілецька зброя для російської армії.

Таким чином партизанського руху вдалося відключити зв'язок на оборонному заводі.

«"Атеш" завдав удару по заводу ППО в Тулі. Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Внаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щеглівський вал"», — йдеться у повідомленні.

Партизани також оприлюднили відео, де видно, як палає вежа зв'язку.

«Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкту, і по заводу Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства», — пояснили в АТЕШ.

Там також наголосили, що АТ «Щеглівський вал» — це підприємство російського військово-промислового комплексу, на якому розробляються системи ППО, скорострільні гармати та стрілецька зброя. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК «Корнет» та ЗРГК «Панцир-С».

Раніше повідомлялося, що 10 вересня спецназівці ГУР вистежили та атакували корабель проекту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря. Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – близько 60 мільйонів доларів. Загалом Росія має чотири таких судна.