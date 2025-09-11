Американські конгресмени затвердили оборонний бюджет з допомогою для України

У Конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік у розмірі майже 900 млрд доларів, з яких 400 млн доларів отримає Україна. Про це пише американська газета The New York Times.
Видання зазначає, що третій рік поспіль республіканці запровадили нові обмеження, які блокують ініціативи в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності.
Також було скасовано пункт, який дозволяє США застосовувати військову силу в Іраку.
У середу, 10 вересня, Палата представників ухвалила законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів.
Цей пакет передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням ґендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.
Законопроект ухвалили 231 голосом проти 196.
У той же час, незважаючи на хвилю опору республіканців, законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки.
