Американські конгресмени затвердили оборонний бюджет з допомогою для України

Палата представників США, незважаючи на опір частини республіканців, підтримала оборонний законопроект на 2026 рік

У Конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік у розмірі майже 900 млрд доларів, з яких 400 млн доларів отримає Україна. Про це пише американська газета The New York Times.

Видання зазначає, що третій рік поспіль республіканці запровадили нові обмеження, які блокують ініціативи в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності.

Також було скасовано пункт, який дозволяє США застосовувати військову силу в Іраку.

У середу, 10 вересня, Палата представників ухвалила законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів.

Цей пакет передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням ґендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

Законопроект ухвалили 231 голосом проти 196.

У той же час, незважаючи на хвилю опору республіканців, законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки.