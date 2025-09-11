В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К

МіГ-31К з підвішеною гіперзвуковою ракетою Х-47М2 «Кинжал» — носій однієї з найнебезпечніших загроз для України.

Повітряні сили України повідомили про ракетну небезпеку по всій території країни.



Причиною стало зафіксований зліт бойового літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинжал».



Ця ракета вважається однією з найскладніших для перехоплення. Вона може розвивати швидкість понад 10 000 км/год і вражати цілі на відстані до 2 000 км. Час підльоту до цілей в Україні — лічені хвилини.

Крім того, на оновленій карті «Повітряних тривог» було відзначено появу відразу декількох винищувачів МіГ-31К.



Попри те що у світлий час доби такі зльоти ВКС РФ часто є тренувальними перед нічними ударами, в Силах оборони закликають не зволікати й ховатися до закінчення тривоги. Адже підліт ракети «Кинжал» до найвіддаленішого міста на заході України займає всього 7 хвилин.

Раніше експерти зазначали, що після запуску «Кинжала» по місту залишаються лише кілька хвилин для реагування. Також очевидці нерідко чують специфічний звук під час прольоту цієї ракети.