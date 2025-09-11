Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях

Курорти окупованої частини Запоріжжя та Херсонщини. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Окупанти вкотре заявили про «відродження туризму» на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Понад 3,5 роки росіяни годують людей обіцянками про відновлення курортної сфери. Однак реальність інша: на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини пляжі пустують, готелі стоять у запустінні.



З 2022 року окупаційні адміністрації щорічно обіцяють «туристичний сезон наступного року», але далі порожніх слів справа так і не йде. Це стало справжньою «візитівкою» російської окупації.

Нагадаємо, 16 травня російські війська авіабомбою ФАБ-250 вдарили по Словкурорту у місті Слов'янськ Донецької області.