Визначили два міста для вивезення жителів Донецької області за пенсіями

У Донецькій області змінили порядок отримання пенсій та гуманітарної допомоги для мешканців прифронтових міст.
Як повідомив голова Донецької ОВА в ефірі телемарафону, людей вивозитимуть невеликими групами із населених пунктів, розташованих близько до лінії фронту, у безпечніші міста регіону.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ми будемо возити мешканців до Слов'янська і Краматорська в певний час, за заздалегідь узгодженим графіком. Там вони зможуть отримати соцвиплати, пенсії та необхідну допомогу», — зазначив керівник.
Це рішення прийнято для підтримки людей, які продовжують залишатися в містах на лінії фронту.
Нагадаємо, що 9 вересня російська авіація скинула авіабомбу на центр Ярової, коли люди похилого віку отримували пенсію.
Пізніше у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу загарбники скинули на селище.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни точно знали, куди б'ють у Яровій, і точно бачили, що б'ють по цивільних.
У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по селищу.
