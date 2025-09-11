Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Визначили два міста для вивезення жителів Донецької області за пенсіями

11 вересня 2025, 13:43

Вивезення мешканців прифронтових міст Донецької області за пенсіями та гуманітарною допомогою. Ілюстрація, створена ШІ Вивезення мешканців прифронтових міст Донецької області за пенсіями та гуманітарною допомогою. Ілюстрація, створена ШІ

У Донецькій області змінили порядок отримання пенсій та гуманітарної допомоги для мешканців прифронтових міст.

Як повідомив голова Донецької ОВА в ефірі телемарафону, людей вивозитимуть невеликими групами із населених пунктів, розташованих близько до лінії фронту, у безпечніші міста регіону.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ми будемо возити мешканців до Слов'янська і Краматорська в певний час, за заздалегідь узгодженим графіком. Там вони зможуть отримати соцвиплати, пенсії та необхідну допомогу», — зазначив керівник.

Це рішення прийнято для підтримки людей, які продовжують залишатися в містах на лінії фронту.

Нагадаємо, що 9 вересня російська авіація скинула авіабомбу на центр Ярової, коли люди похилого віку отримували пенсію.

Пізніше у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу загарбники скинули на селище.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни точно знали, куди б'ють у Яровій, і точно бачили, що б'ють по цивільних.

У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по селищу.

