Супутник зафіксував нові пошкодження на станції «Дружба» в Брянській області

Супутниковий знімок станції «Дружба» в Брянській області: червоним позначено нові пошкодження від удару 7 вересня 2025 року, жовтим — раніше уражені об'єкти.

З'явилися нові результати ураження лінійної перекачувальної диспетчерської станції «8Н» нафтопроводу «Дружба» поблизу н.п. Найтоповичі в Брянській області. Фотопідтвердження опублікували аналітики Dnipro OSINT (Гарбуз).



На супутниковому знімку видно кілька зон пошкоджень. Червоними контурами позначені зруйновані ділянки після удару 7 вересня 2025 року, а жовтими — раніше уражені об'єкти.



Нагадаємо, 7 вересня Мадяр опублікував відео з вогневим ураженням об'єкта.







Тепер супутникові зображення підтверджують, що пошкодження отримала не тільки диспетчерська частина, а й елементи інфраструктури перекачування.



Довідка: Станція «8Н» відіграє ключову роль у роботі нафтопроводу «Дружба», забезпечуючи перекачування нафти у напрямку до країн ЄС. Пошкодження її елементів істотно впливає на стабільність транспортування енергоносіїв і знижує можливості РФ з експорту.

Нагадаємо, 7 вересня українські військові завдали ударів по стратегічних цілях у Брянській, Краснодарській та Курській областях, вразивши ключові об'єкти російської військової інфраструктури.