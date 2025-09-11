В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення

Ілюстративне фото

Російський Промзв'язокбанк (ПЗБ) нібито запустив виїзне обслуговування в окупованому військами РФ місті Селидове Покровського району Донецької області. Про це сьогодні повідомила пресслужба фінансової організації.

«У мобільному офісі ПЗБ для мешканців Селидового надано можливість оформлення платіжних карток моментального випуску за пред'явленням документа, що засвідчує особу. Карту можна використовувати для отримання допомоги, пенсій, зарплат та переказів», — зазначили у банку.

Крім того, мешканцям окупованого міста нібито доступний обмін готівкових гривень на рублі, у тому числі за пільговим курсом.

Обмежень у сумі немає, повідомляє банк.

«ПЗБ поетапно розширює географію обслуговування. З квітня ми організували роботу в Кураховому, Гірнику та Українську. Сьогодні практично все місцеве населення забезпечене банківськими картками, зокрема маломобільни громадяни, для яких було організовано адресну видачу вдома. Ми обладнали зони банківського обслуговування, де мешканці можуть зняти готівку через касовий термінал, обміняти гривні на рублі та отримати консультації фахівців у комфортних умовах», — наводить пресслужба слова віце-президента — «керуючого Донецькою філією» ПЗБ Олександра Бобрика.

Пресслужба зазначає, що зараз банк нібито розгортає роботу в Селидовому, де, незважаючи на близькість лінії фронту, «вже передбачено рішення для подальшого розширення спектру послуг».

Нагадаємо, російські війська окупували місто Селидове Донецької області наприкінці жовтня 2024 року.