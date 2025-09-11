Бої під Покровськом: ЗСУ контратакують під Добропіллям

Покровськ, Донецька область. Район автобази. Фото: Яна Східна

На Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону під Добропіллям в районі населених пунктів Володимирівка і Шахове. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта+».

Зазначається, що прорив ворога стався в селі Котлине, де окупанти «зайшли на територію агрофірми Ковалиха» на східній околиці. Однак ЗСУ активно проводять контратакувальні дії для відновлення контролю.



«У районі села Зелений Гай українські військові також ведуть контратаки, проте про повну зачистку поки говорити рано. Крім того, окупанти посилили удари по ключових транспортних артеріях в районі Покровська, зокрема по мостах, що з'єднують місто з сусідніми населеними пунктами», — йдеться в повідомленні.



За оцінками аналітиків, бойові дії на цьому напрямку будуть тільки наростати, а контроль над логістикою залишиться критично важливим фактором як для росіян, так і для Сил оборони України. Загалом, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора минулої доби.