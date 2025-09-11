Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська

11 вересня 2025, 15:42

Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська

Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська

Російські окупаційні війська намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов'янськ на Донеччині та шляхами підходу до нього.

Про це повідомив представник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський у коментарі «Укрінформу».

Він підтвердив, що російські окупанти продовжують спроби отримати вогневий контроль над північними околицями Слов'янська.

«У окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію. По суті, літня кампанія зараз ще триває. Вони широко анонсували її — це взяття під контроль усієї території "ДНР" та "звільнення" великих міст, населених пунктів: це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград, і вони дуже хочуть захопити Слов'янськ. Тим більше, що з 2014 року Слов'янськ — це для них фетиш своєрідний», — розповів спікер.

За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман із різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов'янська. Вони діють із північного сходу — з району Сіверська та Лимана, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.

«Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки і безпосередньо до околиць Слов'янська, або через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ — уже з півдня», — пояснив Бєльський.

Незважаючи на посилення атак, Сили оборони України стримують наступ, проте, за словами спікера, тиск російських військ зростає.

«У них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ тисне, і вони змушені посилювати тиск», — зазначив він.

Щодо FPV-дронів, Бєльський зазначив, що росіяни активно використовують їх на напрямку Лиман – Райгородок – Слов'янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

«Вони постійно застосовують звичайні FPV, а також все більше FPV-дронів на оптоволокні», — додав спікер.

Раніше повідомлялося, що у дев'яти населених пунктах п'яти міських громад Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишаються проживати 1743 дитини. Найбільше – у місті Дружківка: там перебувають 1639 дітей. У населених пунктах Лиманської громади – 9 дітей, у Добропільській – 16, у Криворізькій – 21, у Білозерській – 4 дитини.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Слов'янськ Атака БПЛА війська РФ просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
20:07
Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
17:30
РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди
16:09
За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
усі новини
16:58
Швеція передала Україні новий пакет військової допомоги
16:47
Атака ГУР на корабель Чорноморського флоту під Новоросійськом: капітан судна отримав множинні поранення
16:36
На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27
16:26
Росіяни вдарили по Краматорську дроном
15:42
Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська
15:26
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Костянтинівку: під завалами будинку опинилися люди
15:15
Бої під Покровськом: ЗСУ контратакують під Добропіллям
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
14:18
Армія РФ завдала удару по Новодонецькому: виникла масштабна пожежа, є загибла та поранені
14:14
Супутник зафіксував нові пошкодження на станції «Дружба» в Брянській області
14:03
Масована атака дронів на Краматорськ: під повторний удар РФ потрапили рятувальники
13:43
Визначили два міста для вивезення жителів Донецької області за пенсіями
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
12:14
Українська армія відкинула російські війська на Добропільському напрямку – DeepState
12:05
Через атаки безпілотників у російському Бєлгороді закрили торгові центри та школи
11:33
Армія РФ за минулу добу 41 раз обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування
11:18
«Залишилися лише руїни»: російська армія остаточно зруйнувала будівлю міськгазу у Костянтинівці
11:11
В Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К
11:02
У Дружківці Донецької області залишаються понад 1600 дітей — ОВА
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
усі новини
ВІДЕО
Супутниковий знімок станції «Дружба» в Брянській області: червоним позначено нові пошкодження від удару 7 вересня 2025 року, жовтим — раніше уражені об'єкти. Супутник зафіксував нові пошкодження на станції «Дружба» в Брянській області
11 вересня, 14:14
Російський танк на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили наступ російської армії на Сіверському напрямку: знищені танки та бронемашини окупантів
11 вересня, 09:48
У російській Тулі партизани вдарили по військовому заводу. Кадр із відео Партизани завдали удару по військовому заводу в російській Тулі — АТЕШ
11 вересня, 09:30
Момент влучання Мі-8 по російському БПЛА. Мі-8 ЗСУ підбив дрон Shahed-136 у повітрі: з'явилося відео
11 вересня, 09:09
Корабель Чорноморського флоту РФ. Фото: кадр із відео Спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ: він виведений з ладу
11 вересня, 08:48
Момент першого «прильоту» у Криму. Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
10 вересня, 20:07

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір