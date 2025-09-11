Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська

Російські окупаційні війська намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов'янськ на Донеччині та шляхами підходу до нього.

Про це повідомив представник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський у коментарі «Укрінформу».

Він підтвердив, що російські окупанти продовжують спроби отримати вогневий контроль над північними околицями Слов'янська.

«У окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію. По суті, літня кампанія зараз ще триває. Вони широко анонсували її — це взяття під контроль усієї території "ДНР" та "звільнення" великих міст, населених пунктів: це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград, і вони дуже хочуть захопити Слов'янськ. Тим більше, що з 2014 року Слов'янськ — це для них фетиш своєрідний», — розповів спікер.

За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман із різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов'янська. Вони діють із північного сходу — з району Сіверська та Лимана, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.

«Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки і безпосередньо до околиць Слов'янська, або через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ — уже з півдня», — пояснив Бєльський.

Незважаючи на посилення атак, Сили оборони України стримують наступ, проте, за словами спікера, тиск російських військ зростає.

«У них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ тисне, і вони змушені посилювати тиск», — зазначив він.

Щодо FPV-дронів, Бєльський зазначив, що росіяни активно використовують їх на напрямку Лиман – Райгородок – Слов'янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

«Вони постійно застосовують звичайні FPV, а також все більше FPV-дронів на оптоволокні», — додав спікер.

Раніше повідомлялося, що у дев'яти населених пунктах п'яти міських громад Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишаються проживати 1743 дитини. Найбільше – у місті Дружківка: там перебувають 1639 дітей. У населених пунктах Лиманської громади – 9 дітей, у Добропільській – 16, у Криворізькій – 21, у Білозерській – 4 дитини.