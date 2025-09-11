Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27

11 вересня 2025, 16:36

На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27

На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27 Олександр Боровик. Фото: прес-служба 39-ї бригади На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27 Олександр Боровик. Фото: прес-служба 39-ї бригади

На Запорізькому напрямі загинув льотчик Су-27 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Трагедія сталася 11 вересня. Про це повідомили у бригаді.

«З сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим — льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 року народження», — йдеться у повідомленні. 

Причини та обставини з'ясовуються.

Раніше ми писали, що вранці 28 квітня 2025 року під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА було втрачено винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ.

