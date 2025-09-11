Швеція передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Швеції надав 20-й пакет допомоги Україні на суму 836 млн доларів США. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон та написав начальник ОП Андрій Єрмак.



«Сьогодні (11 вересня) Швеція представила 20-й пакет підтримки Україні 20 на суму 836 мільйонів доларів», — написав глава оборонного відомства Швеції.



У пакет увійшли:

18 нових САУ Archer (всього 44),

155-мм боєприпаси,

мобільні радіолокаційні станції,

судна з гранатометами та безпілотні морські системи,

додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів,

500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз,

радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2,

програмовані 40 мм зенітні боєприпаси і т.д.

Крім того, Швеція продовжить військову допомогу Україні — 3,6 млрд доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 млн доларів щорічно на цивільні потреби в 2026-2028 роках.



