Швеція передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Швеції надав 20-й пакет допомоги Україні на суму 836 млн доларів США. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон та написав начальник ОП Андрій Єрмак.
«Сьогодні (11 вересня) Швеція представила 20-й пакет підтримки Україні 20 на суму 836 мільйонів доларів», — написав глава оборонного відомства Швеції.
У пакет увійшли:
Крім того, Швеція продовжить військову допомогу Україні — 3,6 млрд доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 млн доларів щорічно на цивільні потреби в 2026-2028 роках.
