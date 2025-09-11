У Слов'янську змінився розклад руху тролейбусів: новий графік

Слов'янська міська військова адміністрація повідомляє, що з 12 вересня міські тролейбуси курсуватимуть за такими графіками (зазначений час відправлення):
Маршрут №2 «Залізничний вокзал – Славкурорт»
У будні:
- Залізничний вокзал — 6:50, 15:00
- Славкурорт — 7:20, 15:30
У вихідні:
- Залізничний вокзал — 9:20, 14:15
- Славкурорт — 9:50, 14:45 (у депо)
Маршрут №4 «Залізничний вокзал – Билбасівка»
- з депо (по вулиці Святогірській) — 5:45
- Білбасівка — 6:23, 13:45, 16:25
- Залізничний вокзал — 13:20, 16:00
Маршрут №5 «Залізничний вокзал – Хімік»
-Залізничний вокзал — 7:54, 12:05 (з зуп. «Хімтехнікум»)
- Лісний – 11:50 (через зуп. «Хімтехнікум»)
- Хімік — 8:32, 12:25
Маршрут № 7 «Залізничний вокзал – Лісний»
У будні:
- Лісний — 6:00, 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 9:50, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30,11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:35 16:00, 16:10 17:30, 18:00, 18:30.
- Залізничний вокзал — 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 16:15, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.
У вихідні:
- Лісний — 6:15, 7:00, 7:15, 7:27, 7:35, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 15:35, 16:00, 16:20, 16:35, 17:00, 17:35, 18:00, 18:30.
- Залізничний вокзал — 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:30, 14:50, 15:05, 15:30, 15:50, 16:05, 16:30, 16:50, 17:05, 17:30, 18:05, 18:30, 19:00.
