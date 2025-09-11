СБУ заочно повідомила про підозру ще одному ексміністру часів Януковича

СБУ заочно повідомила про підозру ще одного екс-міністра часів Януковича.

Йдеться про колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка, який допомагає РФ фінансувати війну. У лютому 2014 року він виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та ховається від правосуддя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За матеріалами справи, у Москві Клименко започаткував фінансово-промислову групу, яка отримує доходи з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Він заволодів шахтою «Білоріченська». Це підприємство є одним із найбільших в Україні з видобутку дорогого антрациту.



«Щоб взяти його під контроль, спільник Клименко уклав угоду з окупаційним «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР» на оренду шахти з її викупом. Також до «умов договору» входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств. Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві з надрокористування Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименка та його спільника про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення навмисних дій щодо попередньої змови групою осіб з метою заподіяння шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ).



Раніше ми писали, що у Дніпрі контррозвідка СБУ розкрила та затримала російського агента, який готував «карту цілей» для нових ударів по місту. Шпигун збирав координати волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються українські захисники після поранень.

