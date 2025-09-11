Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ заочно повідомила про підозру ще одному ексміністру часів Януковича

11 вересня 2025, 18:22

СБУ заочно повідомила про підозру ще одному ексміністру часів Януковича

СБУ заочно повідомила про підозру ще одного екс-міністра часів Януковича. СБУ заочно повідомила про підозру ще одного екс-міністра часів Януковича.

Йдеться про колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка, який допомагає РФ фінансувати війну. У лютому 2014 року він виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та ховається від правосуддя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, у Москві Клименко започаткував фінансово-промислову групу, яка отримує доходи з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Він заволодів шахтою «Білоріченська». Це підприємство є одним із найбільших в Україні з видобутку дорогого антрациту.

«Щоб взяти його під контроль, спільник Клименко уклав угоду з окупаційним «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР» на оренду шахти з її викупом. Також до «умов договору» входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств. Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві з надрокористування Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименка та його спільника про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення навмисних дій щодо попередньої змови групою осіб з метою заподіяння шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ).

Раніше ми писали, що у Дніпрі контррозвідка СБУ розкрила та затримала російського агента, який готував «карту цілей» для нових ударів по місту. Шпигун збирав координати волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються українські захисники після поранень.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
СБУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
20:07
Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
17:30
РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди
16:09
За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
усі новини
21:36
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог зустрівся із Зеленським у Києві: про що говорили
20:59
У Бєлгородській області внаслідок атак постраждали 6 людей, є один загиблий
19:45
У прифронтовій Костянтинівці залишається понад 6000 мешканців
19:23
Польща розгортає близько 40 000 військовослужбовців на кордонах з Білоруссю та Росією
18:22
СБУ заочно повідомила про підозру ще одному ексміністру часів Януковича
18:04
Жорстокі бої в Удачному: РФ утримує більшу частину селища
17:44
У Слов'янську змінився розклад руху тролейбусів: новий графік
16:58
Швеція передала Україні новий пакет військової допомоги
16:47
Атака ГУР на корабель Чорноморського флоту під Новоросійськом: капітан судна отримав множинні поранення
16:36
На Запорізькому напрямі загинув пілот Су-27
16:26
Росіяни вдарили по Краматорську дроном
15:42
Росія хоче встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська
15:26
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Костянтинівку: під завалами будинку опинилися люди
15:15
Бої під Покровськом: ЗСУ контратакують під Добропіллям
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
14:18
Армія РФ завдала удару по Новодонецькому: виникла масштабна пожежа, є загибла та поранені
14:14
Супутник зафіксував нові пошкодження на станції «Дружба» в Брянській області
14:03
Масована атака дронів на Краматорськ: під повторний удар РФ потрапили рятувальники
13:43
Визначили два міста для вивезення жителів Донецької області за пенсіями
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
усі новини
ВІДЕО
Супутниковий знімок станції «Дружба» в Брянській області: червоним позначено нові пошкодження від удару 7 вересня 2025 року, жовтим — раніше уражені об'єкти. Супутник зафіксував нові пошкодження на станції «Дружба» в Брянській області
11 вересня, 14:14
Російський танк на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили наступ російської армії на Сіверському напрямку: знищені танки та бронемашини окупантів
11 вересня, 09:48
У російській Тулі партизани вдарили по військовому заводу. Кадр із відео Партизани завдали удару по військовому заводу в російській Тулі — АТЕШ
11 вересня, 09:30
Момент влучання Мі-8 по російському БПЛА. Мі-8 ЗСУ підбив дрон Shahed-136 у повітрі: з'явилося відео
11 вересня, 09:09
Корабель Чорноморського флоту РФ. Фото: кадр із відео Спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ: він виведений з ладу
11 вересня, 08:48
Момент першого «прильоту» у Криму. Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
10 вересня, 20:07

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір