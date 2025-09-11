Польща розгортає близько 40 000 військовослужбовців на кордонах з Білоруссю та Росією

Польща спрямовує близько 40 000 військовослужбовців на кордонах з Білоруссю та Росією на тлі посилення напруженості після атаки російських дронів 10 вересня. Про це повідомляє TVP World.



Очікується, що у спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою «Запад-2025» візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, це спонукало Польщу прийняти рішення про розгортання близько 40 000 своїх солдатів поблизу східного кордону.



Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що «Польща готувалася до навчань «Запад-2025» протягом багатьох місяців».



«Польська армія провела навчання, у яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати (НАТО), щоб адекватно реагувати. Пам'ятаймо, що «Захід-2025» — це наступальні навчання», — зазначив він.



Раніше ми писали, що у п'ятницю, 12 вересня, розпочинаються активні російсько-білоруські навчання «Запад-2025». Через це влада Польщі прийняла рішення закрити кордон з Білоруссю, зокрема залізничні переходи.

