У прифронтовій Костянтинівці залишається понад 6000 мешканців

Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: МВС

Станом на вересень у прифронтовій Костянтинівці Донецької області залишається близько 6400 мешканців. Евакуація людей продовжується. Про це повідомили у пресслужбі МВС.



Російські окупанти майже щодня атакують місто. За останні два тижні з міста евакуювали понад 400 мешканців.



«Більшість із них — люди старшого віку. Їм важко рухатися і боляче залишати будинок, хай і пошкоджений російськими обстрілами. На фото – складні емоції людей у той момент, коли їх рятують з-під вогню поліцейські підрозділу «Білий янгол», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що в ніч проти 11 вересня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області.



Крім того, російська армія остаточно зруйнувала будівлю міськгазу у Костянтинівці.

