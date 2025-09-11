У Бєлгородській області внаслідок атак постраждали 6 людей, є один загиблий

Бєлгородська область потрапила під обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков

11 вересня у Бєлгородській області загинула одна людина внаслідок детонації БПЛА. Крім того, постраждали шестеро людей під час атаки БПЛА. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



Як зазначається, у селі Безсонівка Бєлгородського району загинув мирний житель унаслідок детонації безпілотника. Від поранень чоловік помер на місці. ​​​​​



Гладков заявив, що у селі Весела Лопань Бєлгородського району безпілотник ударив по комерційному об'єкту. Поранено 13-річну дитину та чоловіка. Дівчинку з проникаючим осколковим пораненням стегна та чоловіка з рваною раною стопи доправили до міської лікарні. Також пошкоджено вікна, фасад будівлі, а також припарковані автомобілі.

У Бєлгороді внаслідок детонації БПЛА поряд із багатоквартирним будинком постраждав чоловік. З уламковим пораненням живота та баротравмою бригада швидкої доставила його до обласної клінічної лікарні. У будинку пошкоджено фасад та скління. Також відвідано фасад соціального об'єкта. Крім того, до медичного закладу звернулася ще одна жінка, яка постраждала внаслідок ранкової атаки безпілотника. У неї діагностували мінно-вибухову травму та баротравму.



Крім того, у хуторі Жданів Яковлівського округу двоє чоловіків постраждали після атаки безпілотника. Один отримав непроникне уламкове поранення, інший — баротравму. На місці атаки пошкоджено складське приміщення.



Раніше писали, що 10 вересня Бєлгородська область потрапила під дронову атаку . Відомо про двох постраждалих також є пошкодження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях