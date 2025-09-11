Спецпредставник Трампа Кіт Келлог зустрівся із Зеленським у Києві: про що говорили. Фото: Володимир Зеленський

У четвер, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Лідери обговорили шляхи досягнення миру та забезпечення безпеки. Про це повідомив глава держави.



«Говорили про різні вектори співпраці — як досягти реального світу та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в рамках ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США», — розповів глава держави.



Келлог і Зеленський обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якнайшвидше була можливість зустрітися на рівні лідерів та закінчити війну. На їхню думку, тристоронній формат лідерів найефективніший.



Крім того, лідери обговорили повернення викрадених українських дітей, 80 сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.



Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна зараз бачить чергові нагромадження російських сил на деяких ділянках фронту.

