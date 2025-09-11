В Україні збудують новий завод з виробництва снарядів

Rheinmetall збудує в Україні новий завод із виробництва снарядів. Фото: Денис Шмигаль

У безпечному регіоні Україні виділили землю, де буде збудовано новий завод із виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Про це повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль.



«У Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security та Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) провели зустріч із керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Маємо ефективну співпрацю щодо низки напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО», — заявив він.





Крім того, Шмигаль під час зустрічі обговорив також інші важливі проекти, зокрема розвиток можливостей щодо ремонту та виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.



«З паном Паппергером обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами супротивника. Дякую Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проектів», — резюмував глава Міноборони.



Довідка



Rheinmetall AG — німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння, а також виробництвом комплектуючих для автомобілів.

