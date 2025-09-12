ЗСУ відбили атаку російських військ у південній частині Покровська

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

11 вересня Сили оборони України відбили атаку російської армії у південній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



На Покровському напрямку окупанти також наступали поблизу міст Родинське та Мирноград, селищ Новоекономічне, Котлине та Леонтовичі, сіл Козацьке, Новоукраїнка, Миролюбівка, Лисівка та Звірове. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області ЗС РФ атакували біля селища Удачне, сіл Сергіївка, Муравка, Молодецьке на Донеччині та Дачне на Дніпропетровщині.



«Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув», – зазначили в ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що українська армія відкинула російські війська на Добропільському напрямку.