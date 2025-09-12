За добу в Донецькій області загинули 2 мирних жителі

За 11 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області — в Калениках і Костянтинівці. Ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв серед цивільного населення Донецької області з початку повномасштабного вторгнення (без урахування Маріуполя і Волновахи) становить 3631 загиблий і 8076 поранених.



Нагадаємо, російська армія дронами тричі атакувала Слов'янську громаду.