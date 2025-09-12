Найбільший нафтоналивний порт РФ у Ленінградській області атакували дрони

Безпілотники атакували найбільший нафтоналивний порт Росії у Ленінградській області

У ніч проти 12 вересня ударні безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ» у Ленінградській області Росії. Загалом російська ППО нібито збила над Ленінградською областю понад 30 ударних безпілотників.

На території порту «Приморськ» виникла пожежа, повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

«У порту “Приморськ“ ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння», — написав Дрозденко.

Він уточнив, що загалом російська ППО нібито збила над Ленінградською областю понад 30 ударних безпілотників.

«Зафіксовано падіння осколків та уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узмине, а також поза населеними пунктами у Ломоносівському районі», — зазначив Дрозденко.

У той же час у мережі з'явилися відео, на яких чути прильоти дронів по Ленінградській області.

О пів на сьому ранку Дрозденко повідомив, що пожежу в порту нібито загасили.

«У порту "Приморськ" ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення та розливу нафтопродуктів немає», — наголосив губернатор.

За його словами, у Приморську також було погашено загоряння на насосній станції.

На момент публікації українська сторона не коментувала інформацію про атаку дронів на Ленінградську область.

«Приморськ» — це найбільший російський нафтоналивний порт.