Росія завдала ракетного удару по селу під Сумами: загинули дві людини, ще п'ять – поранені

Наслідки ракетного удару по Битиці. Фото: прокуратура

12 вересня о 06:30 російські окупанти трьома ракетами вдарили по житловому сектору Битицького старостата Сумської громади. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.



Пошкоджені або знищені понад 10 будинків.



Внаслідок атаки загинули дві людини, ще п'ять – отримали поранення.



Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що по селу Битиця, попередньо, вдарили балістичні ракети.

