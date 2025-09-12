В Україні вперше показали хорватські танки M-84A4

Перша публічна поява переданих Хорватією танків M-84A4 зафіксована на озброєнні танкового батальйону 141-ї окремої механізованої бригади. Машини вже оснащені додатковим захистом, повідомляє In Factum.
Військові називають M-84 «снайперською гвинтівкою великого калібру»: танк працює як по російській піхоті, так і по штурмових групах загарбників.
Хорватська машина фактично є вдосконаленою версією радянського Т-72 та ефективно застосовується на стику Донецької та Запорізької областей.
Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку російських окупаційних військ у південній частині Покровська.
