В Україні вперше показали хорватські танки M-84A4

Танк M-84A4 переданий Хорватією для ЗСУ.

Перша публічна поява переданих Хорватією танків M-84A4 зафіксована на озброєнні танкового батальйону 141-ї окремої механізованої бригади. Машини вже оснащені додатковим захистом, повідомляє In Factum.



Військові називають M-84 «снайперською гвинтівкою великого калібру»: танк працює як по російській піхоті, так і по штурмових групах загарбників.



Хорватська машина фактично є вдосконаленою версією радянського Т-72 та ефективно застосовується на стику Донецької та Запорізької областей.



Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку російських окупаційних військ у південній частині Покровська.