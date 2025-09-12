На відео показали збиття українського БПЛА «Лютий»

Момент влучання по БПЛА Лютий.

У мережі з’явилося відео, на якому російські військові збивають український безпілотник «Лютий». Кадри опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



На записі видно, як дрон після ураження втрачає керування та вибухає. У коментарях до відео ставляться питання до розробників: чому апарат не має чорного камуфляжного фарбування, чому траєкторія польоту виглядає прямолінійною та чи готова модель до експлуатації взимку.



Також автори публікації наголошують, що Україні вже зараз потрібно думати про захист власних DeepStrike-дронів від ворожих зенітних БПЛА, які Росія може зробити масовим явищем у найближчі місяці.



Нагадаємо, найбільший нафтоналивний порт РФ у Ленінградській області атакували дрони.