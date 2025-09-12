У Краматорській МВА розповіли про наслідки ранкового обстрілу міста

Наслідки російського обстрілу Краматорська вранці 12 вересня. Фото: МВА

Вранці 12 вересня Краматорська міська громада зазнала російського обстрілу.

За повідомленням міської військової адміністрації, о 09:35 російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-250 з УМПК по відкритій місцевості на околицях міста.

В результаті було пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, йдеться в повідомленні МВА.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що вранці 12 вересня, приблизно о 9:35, мешканці Краматорська Донецької області повідомили про появу в небі розвідувального БПЛА, що вказувало на можливу загрозу застосування КАБів. Пізніше у місцевих пабликах почали розповсюджуватись фото з району ударів — над Краматорськом піднімаються стовпи диму.