У Краматорській МВА розповіли про наслідки ранкового обстрілу міста

Вранці 12 вересня Краматорська міська громада зазнала російського обстрілу.
За повідомленням міської військової адміністрації, о 09:35 російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-250 з УМПК по відкритій місцевості на околицях міста.
В результаті було пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, йдеться в повідомленні МВА.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що вранці 12 вересня, приблизно о 9:35, мешканці Краматорська Донецької області повідомили про появу в небі розвідувального БПЛА, що вказувало на можливу загрозу застосування КАБів. Пізніше у місцевих пабликах почали розповсюджуватись фото з району ударів — над Краматорськом піднімаються стовпи диму.
