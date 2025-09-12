У Кремлі заявили про паузу у переговорах між Україною та Росією

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: «ТАСС»

У переговорах між Україною та Росією зараз пауза. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



Однак, за його словами, є канали спілкування між сторонами.



«Вони налагоджені. Наші перемовники мають можливість цими каналами спілкуватися. Тут, безумовно, не можна носити «рожеві окуляри» і очікувати, що переговорний процес дасть блискавичний результат. Російська сторона зберігає свою готовність йти шляхом мирного діалогу та мирного пошуку шляхів врегулювання. Але те, що європейці заважають, це справді так», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Путін заявив про готовність провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Москві.