В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту

Міст на проспекті Ілліча в окупованому Донецьку повністю перекриють 13 вересня через ремонтні роботи. Фото: ДАН

В окупованому Донецьку з 13 вересня буде перекрито рух транспорту та пішоходів по мосту на проспекті Ілліча через ремонтні роботи. Про це повідомила окупаційна влада.

Зазначається, що для покращення ситуації на дорогах та забезпечення безперервного руху на альтернативних маршрутах встановлено додаткові світлофори, дорожні знаки та інформаційні щити.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплені Росією українські території часто стають просто безлюдними.

«Навіть Донецьк, колись одне із найбагатших, найсильніших міст України, росіяни примудрилися довести до стану, коли нормально жити там просто неможливо. І це все не лише про Україну», – сказав він.