Снайпери ЗСУ за ніч ліквідували шістьох окупантів на Торецькому напрямку

Момент перед пострілом в окупанта.

Пара українських снайперів вночі на Торецькому напрямку ліквідувала шістьох російських штурмовиків. Відео опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Юрій Бутусов.



На кадрах видно, як бійці Сил оборони зробили близько 15 пострілів і зняли шістьох загарбників.



За даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог за добу здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.