Росія перекинула морську піхоту для наступу під Добропіллям – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки на Донеччину. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки. Про це повідомив сам Сирський.



За його словами, ситуація на цих напрямках потребує постійної уваги.



«Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника. Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку перекинуло вороже командування для продовження наступальних дій в районі міста Добропілля», – зазначив головком.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаку російських військ у південній частині міста Покровськ на Донеччині.