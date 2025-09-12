Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російські військові проводять пропагандистські «уроки мужності» для дітей, повідомляє Центр національного спротиву.
На заняттях бойовики вихваляють війну і намагаються виправдати свою присутність на українській землі.
У ЦНС зазначають: особи цих псевдоучителів вже встановлені, їх «педагогічна кар'єра» буде недовгою.
Нагадаємо, в Україні розробили альтернативні методи навчання для школярів в окупації.
