З Ярової поліція та волонтери вивезли ще п'ять осіб

На Донеччині відбувається евакуація. Фото: поліція

У селищі Ярова Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. Зросло охочих виїхати із населеного пункту після російського удару 9 вересня. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



На місці бомбового удару й досі лежать речі вбитих. 64-річний чоловік втратив тут жінку. Він забрав найцінніше, що залишилося: кішку з кошенятами та собаку.



Ще одна жінка попросила поліцейських приїхати за нею згодом. За її словами, вижила дивом: «На мене два трупи впали, якби не вони — я теж там залишилася б».



Російські військові продовжують знищувати Ярову. Внаслідок одного з прильотів повністю зруйновано будинок 81-річного мешканця.



Крім того, сім'я з трьох людей переїжджає вже вчетверте: «Ми жили в Рідкодубі. Потім Коровій Яр, Ярова, тепер ось їдемо в Тетянівку. У селі Редкодуб немає жодного будинку, центральна вулиця вся знесена. Дронів багато. Летить і одразу в хату б'є, не дивиться, де хтось — просто все поспіль».



Раніше ми писали, що рятувальники продовжують евакуацію мешканців Костянтинівки, повідомляє ДСНС України. Прифронтове місто щодня піддається російським атакам, перебування там стає дедалі небезпечнішим.

