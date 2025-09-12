З Ярової поліція та волонтери вивезли ще п'ять осіб

У селищі Ярова Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. Зросло охочих виїхати із населеного пункту після російського удару 9 вересня. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
На місці бомбового удару й досі лежать речі вбитих. 64-річний чоловік втратив тут жінку. Він забрав найцінніше, що залишилося: кішку з кошенятами та собаку.
Ще одна жінка попросила поліцейських приїхати за нею згодом. За її словами, вижила дивом: «На мене два трупи впали, якби не вони — я теж там залишилася б».
Російські військові продовжують знищувати Ярову. Внаслідок одного з прильотів повністю зруйновано будинок 81-річного мешканця.
Крім того, сім'я з трьох людей переїжджає вже вчетверте: «Ми жили в Рідкодубі. Потім Коровій Яр, Ярова, тепер ось їдемо в Тетянівку. У селі Редкодуб немає жодного будинку, центральна вулиця вся знесена. Дронів багато. Летить і одразу в хату б'є, не дивиться, де хтось — просто все поспіль».
Раніше ми писали, що рятувальники продовжують евакуацію мешканців Костянтинівки, повідомляє ДСНС України. Прифронтове місто щодня піддається російським атакам, перебування там стає дедалі небезпечнішим.
Переможемо цензуру разом!