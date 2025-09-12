Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Стрілки, що воювали у складі ЗС РФ на Донеччині, отримали підозри у держзраді

12 вересня 2025, 18:08

Стрілки, що воювали у складі ЗС РФ на Донеччині, отримали підозри у держзраді

Прокурори повідомили про підозру 7 чоловікам у державній зраді та колабораціоністській діяльності. Фігурантів у червні-серпні 2025 року затримали військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

«Протягом 2022-2025 років мешканці окупованих районів Донецької, Луганської та Херсонської областей приєдналися до підрозділів ЗС РФ. Двоє з них підписали контракти, відбуваючи покарання у Суходільську та Оленівці. На посадах стрільців вони брали участь у штурмових діях проти Сил оборони на Покровському, Бахмутському та Краматорському напрямах», — йдеться у повідомленні.

Ще один підозрюваний — командир стрілецького полку, сержант — керував підрозділом під час виконання бойових завдань у Донецькій області та Запоріжжі.



Крім того, чоловіки здійснювали охорону місць дислокації особового складу, боєприпасів та виконували роботи з ремонту військової техніки. Також вели спостереження за українськими позиціями з метою недопущення контрнаступу та утримували передові позиції армії РФ.

Раніше ми писали, що на Донеччині суд визнав винними сімох чоловіків, які воювали проти України у складі окупаційних військ на Донбасі.

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

