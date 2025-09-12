Стрілки, що воювали у складі ЗС РФ на Донеччині, отримали підозри у держзраді

Прокурори повідомили про підозру 7 чоловікам у державній зраді та колабораціоністській діяльності. Фігурантів у червні-серпні 2025 року затримали військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Протягом 2022-2025 років мешканці окупованих районів Донецької, Луганської та Херсонської областей приєдналися до підрозділів ЗС РФ. Двоє з них підписали контракти, відбуваючи покарання у Суходільську та Оленівці. На посадах стрільців вони брали участь у штурмових діях проти Сил оборони на Покровському, Бахмутському та Краматорському напрямах», — йдеться у повідомленні.



Ще один підозрюваний — командир стрілецького полку, сержант — керував підрозділом під час виконання бойових завдань у Донецькій області та Запоріжжі.







Крім того, чоловіки здійснювали охорону місць дислокації особового складу, боєприпасів та виконували роботи з ремонту військової техніки. Також вели спостереження за українськими позиціями з метою недопущення контрнаступу та утримували передові позиції армії РФ.



Раніше ми писали, що на Донеччині суд визнав винними сімох чоловіків, які воювали проти України у складі окупаційних військ на Донбасі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях