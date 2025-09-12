В Україні підтвердили ураження нафтоналивного порту в Ленінградській області РФ

Джерела українських ЗМІ у СБУ підтвердили ураження нафтоналивного порту «Приморськ» на Фінській затоці в Ленінградській області РФ

Безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Про це з посиланням на джерела у СБУ повідомила «Українська правда».

Зазначається, що через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить РФ приблизно 15 млрд доларів.

Внаслідок атаки на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено, повідомили джерела.

Також співрозмовники видання розповіли, що було уражено кілька нафтоперекачувальних станцій — «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7», які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Нагадаємо, вранці 12 вересня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що нафтоналивний порт «Приморськ» був атакований у Ленінградській області РФ, виникла пожежа на одному із суден. Пізніше він уточнив, що вогонь загасили, у тому числі на нафтоналивній станції.