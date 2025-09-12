Зеленський назвав головну ціль Путіна

Президент заявив, що Путін прагне окупації всієї України. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) заявив, що головна ціль глави Кремля Володимира Путіна — повна окупація України. Російська армія може зупинитися лише тоді, коли зіткнеться з критичною нестачею ресурсів для продовження війни.



«Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», — повідомив очільник.



За словами Зеленського, важливо, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку.



Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну.



«Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни», — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, Зеленський заявив, що захоплені Росією українські території часто стають просто безлюдними.

