Сили оборони повністю зірвали наступ окупантів на Суми — Зеленський

ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів ставку. За його словами, Збройні сили України повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Армія РФ зазнала великих втрат. Про це він повідомив телеграм.



«Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», — зазначив він.



Крім того, глава держави додав, що військові продовжують протидіяти російській штурмовій активності в Донецькій області та Запоріжжі.



«Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам», — написав Зеленський.



Раніше ми писали, що траса Суми-Білопілля стає все небезпечнішою: російські війська все частіше використовують дрони «Блискавка» і завдають ударів по домівках мирних жителів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях