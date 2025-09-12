Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сили оборони повністю зірвали наступ окупантів на Суми — Зеленський

12 вересня 2025, 21:32

Сили оборони повністю зірвали наступ окупантів на Суми — Зеленський

ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. Фото: Володимир Зеленський ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів ставку. За його словами, Збройні сили України повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Армія РФ зазнала великих втрат. Про це він повідомив телеграм.

«Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», — зазначив він.

Крім того, глава держави додав, що військові продовжують протидіяти російській штурмовій активності в Донецькій області та Запоріжжі.

«Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам», — написав Зеленський.

Раніше ми писали, що траса Суми-Білопілля стає все небезпечнішою: російські війська все частіше використовують дрони «Блискавка» і завдають ударів по домівках мирних жителів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна
Місця
Україна Суми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
20:07
Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
17:30
РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди
16:09
За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
усі новини
22:30
Країни ЄС продовжили санкції проти РФ
22:05
Шмигаль та Келлог обговорили можливість передачі ЗСУ нових систем Patriot
21:32
Сили оборони повністю зірвали наступ окупантів на Суми — Зеленський
20:58
У Краматорську армія РФ обстріляла машину комунальників
20:23
Українські військові взяли в полон понад 30 росіян
19:32
Зеленський назвав головну ціль Путіна
19:03
Окупанти вранці скинули авіабомби на Краматорську громаду: є поранена
18:26
В Україні підтвердили ураження нафтоналивного порту в Ленінградській області РФ
18:08
Стрілки, що воювали у складі ЗС РФ на Донеччині, отримали підозри у держзраді
17:57
Тернове в Дніпропетровській області перейшло під контроль РФ
17:22
З Ярової поліція та волонтери вивезли ще п'ять осіб
17:03
Російські військові почали використовувати безпілотних «ждунів» проти ЗСУ — Флеш
16:37
Російська армія після ротації посилила тиск на півдні Покровського напрямку – ЗСУ
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:42
Російський безпілотник атакував цивільну машину на Харківщині: поранені люди похилого віку
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
15:14
Росія перекинула морську піхоту для наступу під Добропіллям – Сирський
14:57
Мистецтво насолоди: келихи для вина (реклама)
14:55
Армія РФ вдарила по Добропіллю: рятувальники гасили масштабну пожежу під обстрілами
14:30
Снайпери ЗСУ за ніч ліквідували шістьох окупантів на Торецькому напрямку
усі новини
ВІДЕО
Окупанти опинилися у полоні. Фото: скриншот Українські військові взяли в полон понад 30 росіян
12 вересня, 20:23
Президент заявив, що Путін прагне окупації всієї України. Фото: Володимир Зеленський Зеленський назвав головну ціль Путіна
12 вересня, 19:32
Прапор РФ у Терновому. Тернове в Дніпропетровській області перейшло під контроль РФ
12 вересня, 17:57
Російські безпілотники заблокували дорогу, очікуючи наближення української техніки, проте були вчасно знищені. Кадр із відео Російські військові почали використовувати безпілотних «ждунів» проти ЗСУ — Флеш
12 вересня, 17:03
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Російська армія після ротації посилила тиск на півдні Покровського напрямку – ЗСУ
12 вересня, 16:37
Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: ДСНС Армія РФ вдарила по Добропіллю: рятувальники гасили масштабну пожежу під обстрілами
12 вересня, 14:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір