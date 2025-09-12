Шмигаль та Келлог обговорили можливість передачі ЗСУ нових систем Patriot

Глава оборонного відомства Денис Шмигаль зустрівся у Києві зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Лідери обговорили можливість передавання нових систем Patriot для українських військовослужбовців.
«Висловив подяку за потужну допомогу з боку США для України. Поінформував генерала Келлога про результати засідання «Рамштайну» цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки. Обговорили можливість одержання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них», — написав він.
Міністр оборони зазначив, що Україна надала делегації дані щодо ситуації на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі.
На думку Шмигаля, такими діями РФ тестує реакцію НАТО, тому відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Крім того, він закликав посилити санкційний тиск на Росію.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи досягнення миру та забезпечення безпеки
