Країни ЄС продовжили санкції проти РФ

Посли Європейського Союзу 12 вересня погодили продовження індивідуальних санкцій проти Росії на пів року. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.



Обмеження діятимуть щонайменше до весни 2026 року.



«Ми щойно продовжили санкції щодо Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом санкцій, у якому розглядаються додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки», — зазначила вона.



За словами Каллас, ЄС і надалі перекриватиме Путіну доступ до засобів для ведення війни.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) заявив, що головна мета глави Кремля Володимира Путіна — повна окупація України. Російська армія може зупинитися лише тоді, коли зіткнеться з критичною нестачею ресурсів для продовження війни.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях