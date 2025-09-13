Двоє людей постраждали за добу на Донеччині через обстріли армії РФ

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 12 вересня, отримали поранення двоє людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 12 вересня росіяни поранили 2 жителів Донецької області – Краматорськ, Ямпіль та Торське», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3631 людина, також отримав поранення — 8081 мешканець. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 11 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області — у Калениках та Костянтинівці. Ще одна людина отримала поранення.

