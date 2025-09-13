Окупанти дронами атакували Слов'янськ: є пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Окупаційні війська ввечері 12 вересня двічі вдарили по Слов'янську Донецької області. Унаслідок обстрілів є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Близько 19:00, БПЛА «Молнія-2» пошкодив будинки та машину на вул. Григорія Данилевського», — зазначив він.

За словами Ляха, вночі росіяни атакували місто за допомогою семи БПЛА «Герань-2». Під удар потрапили Залізничний і Північний мікрорайони.





Було пошкоджено дитячий садок та приватні будинки.



Інформація про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 12 вересня, отримали поранення дві людини.

