У DeepState повідомили, що окупанти заходять у Куп'янськ через газову трубу: у МВА відреагували

Військові аналітики DeepState заявили, що російські окупанти через газову трубу долають Оскол і заходять у Куп'янськ Харківської області. Однак начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич уточнив, що росіян у самому Куп'янську немає.
«На жаль, росіяни втретє використовували труби для просочування груп. Уперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. У мережі навіть з'явилося вкидання нібито такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео знято біля Куп'янська», — сказано в повідомленні.
Аналітики заявили, що війська РФ побудували цілу логістичну артерію. Зокрема, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого.
«Для пересування в трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому дорогою зроблено спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії», — уточнили вони.
При цьому в МВА спростували такі заяви аналітиків.
«Насправді DeepState поспішає, немає росіян у Куп'янську, дійсно бої йдуть на околицях — це сусідня громада», — повідомив він.
Також він додав, що у місті ситуація залишається непростою, у Куп'янську немає світла, води та газу.
