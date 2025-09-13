У DeepState повідомили, що окупанти заходять у Куп'янськ через газову трубу: у МВА відреагували

У DeepState повідомили, що окупанти заходять у Куп'янськ через газову трубу. Фото: DeepState

Військові аналітики DeepState заявили, що російські окупанти через газову трубу долають Оскол і заходять у Куп'янськ Харківської області. Однак начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич уточнив, що росіян у самому Куп'янську немає.



«На жаль, росіяни втретє використовували труби для просочування груп. Уперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. У мережі навіть з'явилося вкидання нібито такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео знято біля Куп'янська», — сказано в повідомленні.



Аналітики заявили, що війська РФ побудували цілу логістичну артерію. Зокрема, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого.



«Для пересування в трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому дорогою зроблено спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії», — уточнили вони.



При цьому в МВА спростували такі заяви аналітиків.



«Насправді DeepState поспішає, немає росіян у Куп'янську, дійсно бої йдуть на околицях — це сусідня громада», — повідомив він.



Також він додав, що у місті ситуація залишається непростою, у Куп'янську немає світла, води та газу.



Раніше ми писали, що бої за Куп'янськ продовжуються: Росія перекидає живу силу, але техніка не минає.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях