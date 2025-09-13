Трамп готовий вести серйозні санкції проти Росії за однієї умови

Президент США Дональд Трамп готовий ввести жорсткі санкції проти Росії за умови, якщо всі країни НАТО припинять купувати російську нафту. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО перестануть купувати нафту в Росії», — написав він.
Глава Білого дому заявив, що внесок НАТО в перемогу був далеко не 100%, а купівля російської нафти деякими країнами «просто шокує».
«Це значно послаблює вашу переговорну позицію і вплив на Росію. У будь-якому разі, я готовий «почати», коли ви будете готові. Просто скажіть, коли?», — зазначив президент.
За словами Трампа, НАТО має запровадити мита для Китаю на рівні 50-100%, які можуть бути скасовані після закінчення війни. Трамп вважає, що високі мита зламають вплив Китаю на РФ. Політик упевнений, що Китай має сильний контроль і навіть вплив на Росію, і ці потужні тарифи зламають цей вплив.
«Я тут тільки для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі життів росіян і українців. Якщо НАТО вчинить так, як я кажу, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів», — резюмував глава держави.
Раніше ми писали, що посли Європейського Союзу 12 вересня погодили продовження індивідуальних санкцій проти Росії на пів року.
Переможемо цензуру разом!