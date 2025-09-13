Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Прифронтову Костянтинівку знову атакували окупанти з артилерії та авіації

13 вересня 2025, 17:05

Прифронтову Костянтинівку знову атакували окупанти з артилерії та авіації

Росіяни атакували Костянтинівку. Фот: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фот: Сергій Горбунов

Костянтинівка Донецької області знову потрапила під російський обстріл. Було зафіксовано нові випадки руйнування інфраструктури внаслідок авіаційних ударів та артилерійського обстрілу. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Внаслідок авіаційної атаки, під час якої ворог застосував авіаційні бомби, пошкодження отримали три об'єкти цивільної інфраструктури. Руйнування зафіксовано на фасадах трьох багатоквартирних будинків», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що росіяни згодом ще раз ударили по місту зі ствольної артилерії. Пошкоджено фасади колишніх магазинів.



Постраждалих та загиблих немає.

Раніше ми писали, що російська армія протягом 50 хвилин била по Костянтинівці зі ствольної артилерії та РСЗВ «Смерч». Станом на 13:47 відомо про сімох постраждалих.

Прифронтову Костянтинівку знову атакували окупанти з артилерії та авіації
