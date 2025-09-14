Росіяни просуваються під Куп'янськом та в Запорізькій області, ЗСУ відкинули ворога на Сумщині

РФ продовжує наступальні дії кількох напрямrах фронту. За даними DeepState, російські війська просунулися у північних кварталах Куп'янська та зайняли село Темирівка у Запорізькій області. Також зафіксовано просування у районі сусідньої Новоіванівки, розташованої на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

Скріншот: DeepState



Українські Сили оборони, у свою чергу, досягли успіхів у Сумській області: ЗСУ відкинули ворога з Костянтинівки та Новокостянтинівки, що знаходяться на західному фланзі російського плацдарму, і в одному з районів впритул вийшли до російського кордону.

Скріншот: DeepState



«Карта оновлена. Сили оборони України відтіснили противника в районах Новокостянтинівки та Костянтинівки. Водночас ворог зайняв Темирівку і просунувся у Куп'янську та біля Новоіванівки», — йдеться у повідомленні.



На Запорізькому напрямку окупанти штурмують південні околиці Приморського і намагалися прорватися піхотою до східної частини Степногірська, повідомляє Telegram-канал PETRENKO+. Крім того, фіксується тиск на південні райони Степногірська, активно використовується фронтова авіація РФ.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS



Також PETRENKO+ повідомляє, що на Борівському напрямку Харківської області українські сили провели штурмові дії. У східній частині населеного пункту Рідкодуб утворилася «сіра зона», а противника було відкинуто до західної частини вулиці Лесі Українки.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, ситуація у Куп'янську під контролем ЗСУ, окупанти потрапляють у полон.