Луганськ — це Україна: в окупованому місті пройшов проукраїнський флешмоб

14 вересня 2025, 13:00

У тимчасово окупованому Луганську активісти провели флешмоб «Луганськ — це Україна». Акція стала символом опору російській окупації та нагадуванням про те, що місто було, є і залишиться українським. Флешмоб приурочили до Дня міста, який до 2014 року відзначався у другі вихідні вересня.

Активісти наголошують: незважаючи на окупацію, Луганськ чекає на повернення додому. У різних районах міста з'явилися листівки з написами «Луганськ — це Україна» та «Україна переможе». Таким чином, українці демонструють готовність до подальшої боротьби за деокупацію.

Ця акція нагадує, що справжній вибір луганчан та мешканців інших тимчасово окупованих територій — це опір загарбникам та віра у швидке повернення в Україну.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація намагається стерти будь-які сліди української пам'яті: демонтує пам'ятники, засипає могили чорною плівкою, а записи про поховання зникають без сліду.

Донбас Луганськ
деокупація окуповані території спротив
