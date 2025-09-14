Луганськ – це Україна. В окупованому місті пройшов проукраїнський флешмоб

У тимчасово окупованому Луганську активісти провели флешмоб «Луганськ — це Україна». Акція стала символом опору російській окупації та нагадуванням про те, що місто було, є і залишиться українським. Флешмоб приурочили до Дня міста, який до 2014 року відзначався у другі вихідні вересня.

В окупованому місті пройшов проукраїнський флешмоб



Активісти наголошують: незважаючи на окупацію, Луганськ чекає на повернення додому. У різних районах міста з'явилися листівки з написами «Луганськ — це Україна» та «Україна переможе». Таким чином, українці демонструють готовність до подальшої боротьби за деокупацію.



Ця акція нагадує, що справжній вибір луганчан та мешканців інших тимчасово окупованих територій — це опір загарбникам та віра у швидке повернення в Україну.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація намагається стерти будь-які сліди української пам'яті: демонтує пам'ятники, засипає могили чорною плівкою, а записи про поховання зникають без сліду.