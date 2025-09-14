Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Понад дві тисячі ударів по Донеччині: четверо загиблих і 14 поранених

14 вересня 2025, 14:40

Понад дві тисячі ударів по Донеччині: четверо загиблих і 14 поранених

Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Четверо людей загинули та 14 мирних жителів отримали поранення внаслідок російських атак на Донецьку область протягом доби. За даними Національної поліції, за добу зафіксовано 2 346 ударів по лінії фронту та житлових кварталах.

Під обстрілами опинилися 10 населених пунктів, серед них Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, Слов'янськ, Ямпіль, Ярова, Іллінівка та Олександрівка. Пошкоджено 93 цивільні об'єкти, включаючи 63 житлові будинки.

По Костянтинівці завдано 21 удар бомбами, артилерією, РСЗВ «Смерч» та дронами. В результаті загинули четверо мирних жителів, десятеро поранені. Зруйновано 20 багатоквартирних та 21 приватний будинок, лікарня, аптека, навчальний заклад, три магазини, торговий павільйон та автомобіль.

У Сіверську артилерійський обстріл поранив мирного мешканця. У Краматорську три російські дрони V2U пошкодили автозаправку та машину, є постраждалий. В Іллінівці внаслідок артобстрілу поранено мирного мешканця, зруйновано приватний будинок.

У Ямполі зафіксовано одного постраждалого. У Яровій удари, включаючи скидання авіабомби «КАБ-250», знищили чотири будинки та зупинку громадського транспорту.

Слов'янськ зазнав атаки восьми дронів «Герань-2» та «Молнія-2» — пошкоджено вісім будинків, навчальний заклад, два гаражі та машину. На Дружківку російські війська скинули авіабомбу «КАБ-250» та атакували двома дронами «Молні-2». Пошкоджено шість будинків, адміністративну будівлю, гаражі та залізничну інфраструктуру.

У сусідньому селищі Олексієво-Дружківка зруйновано два приватні будинки внаслідок дронової атаки. Близько 2:05 ночі, 14 вересня, армія РФ вдарила по Олександрівці дронами «Герань-2». Пошкоджено два багатоквартирні будинки, навчальний заклад та шість автомобілів.

Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Правоохоронні органи порушили кримінальні справи за статтею 438 КК України — «Воєнні злочини».

Нагадаємо, Слов'янськ вранці, 14 вересня, зазнав атаки дронів.

