14 вересня 2025, 17:37

Сили оборони України уразили залізничну логістику окупантів

Сили оборони України завдали ударів по залізничній інфраструктурі окупантів.

Сили оборони України завдали ударів по залізничній інфраструктурі окупантів. 13 вересня на перегоні «Малоархангельськ-Глазунівка» спрацював вибуховий пристрій, що паралізував рух на федеральній лінії «Орел-Курськ». Внаслідок інциденту затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках.

Вночі 14 вересня українські військові провели ще одну атаку: підірвали ділянку залізниці «Санкт-Петербург—Псков» на перегоні «Строганово-Мшинська». Вибух призвів до сходу локомотива з рейок та знищення 15 цистерн із паливом.

За даними розвідки, обидві залізничні гілки мають ключове значення для постачання російських військ на Харківському та Сумському напрямках.

Нагадаємо, спецназ ГУР Міноборони України знищив російський ЗРК «Бук-М3» в окупованій частині Запорізької області.

