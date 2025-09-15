Росія вбила двох мирних жителів Донбасу — Донецька ОВА нагадує про евакуацію

Евакуація із Костянтинівки. Фото: МВС

14 вересня на Донеччині російські обстріли забрали життя двох людей — у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 20 мешканців регіону зазнали поранень, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

В ОВА нагадали, що щодня допомагають мешканцям прифронтових територій евакуюватися до безпечніших регіонів. На Харківщині працює транзитний евакуаційний центр, де людям надають медичну допомогу, гаряче харчування, місця для відпочинку, а також допомагають із реєстрацією та подальшим маршрутом. Для безпеки обладнано укриття.



Через центр уже пройшли сотні мешканців Донбасу — діти, люди похилого віку та маломобільні громадяни. Для кожного організовано необхідну підтримку. Часто евакуюються і сім'ї, які раніше були змушені залишити свої будинки. Так, родина із Мирнограду спочатку переїхала до Новодонецького, а тепер прямує до Львова, нагадали в адміністрації.

Нагадаємо, у 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію.