Понад півсотні штурмів зупинено під Покровськом — Генштаб ЗСУ

На сході та півдні України продовжуються інтенсивні бої. Про це Генштаб ЗСУ повідомляє в оперативному зведенні. На Лиманському напрямку ворог здійснив 19 атак, намагаючись просунутися у бік Ставків, а також біля Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Дробишевого та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники за добу відсікли 25 штурмів. Російські війська намагалися атакувати в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сталося дев'ять бойових зіткнень у районах Ступочек, Часова Яру та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку українські сили відбили 14 атак ворога біля Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

Найінтенсивніші бої проходили на Покровському напрямку — там захисники України зупинили 58 штурмових та наступальних дій противника в районах Федорівки, Никанорівки, Мирнограда, Родинського, Удачного, Шахового, Новоукраїнки, Новопідгороднього, Вільного, Звірового, Молодецького,Філії, Дачного, Новоіванівки та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Іванівки, Ялти, Воскресенки, Тернового, Березового, Комишувахи, Ольгівського, Толстого, Олександрограда, Тернового, Березового, Темирівки, .

ЗСУ відбили штурм ворога біля Полтавки на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку противник двічі намагався наступати в районах Новоандріївки та Степногірська, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Карта боїв. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

