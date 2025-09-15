РФ завдала удару по полю на Сумщині: 11 поранених, один у важкому стані

Наслідки удару РФ у Сумській області.

Пізно ввечері російські війська завдали ракетного удару по околицях села в Боромлянській громаді Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Ціллю атаки стало поле, де працювала сільськогосподарська техніка. В результаті удару постраждали мирні жителі, зайняті збором врожаю.



«Госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один з них – у важкому стані. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидше одужати», – заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Пошкоджено також трактори та комбайни, що працювали на полі.

