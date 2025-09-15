РФ завдала удару по полю на Сумщині: 11 поранених, один у важкому стані

Пізно ввечері російські війська завдали ракетного удару по околицях села в Боромлянській громаді Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Наслідки удару РФ у Сумській області.
Ціллю атаки стало поле, де працювала сільськогосподарська техніка. В результаті удару постраждали мирні жителі, зайняті збором врожаю.
«Госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один з них – у важкому стані. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидше одужати», – заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Наслідки удару РФ у Сумській області.
Пошкоджено також трактори та комбайни, що працювали на полі.
Нагадаємо, вночі росіяни скинули три авіабомби на центральну частину Краматорська.
