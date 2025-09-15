Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено транспортне підприємство та медустанову

Наслідки російського удару по Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Війська РФ атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину. В результаті постраждали інфраструктура та житлові будинки. Сили ППО збили шість ворожих безпілотників, проте частина дронів досягла цілей. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.



У Юріївській громаді Павлоградського району стався спалах на території транспортного підприємства. По Апостолову у Криворізькому районі завдано удару, що викликало пожежу. Нікопольський район ворог обстрілював артилерією та атакував FPV-дронами.



Під удар потрапили райцентр та Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка, її госпіталізували. Пошкоджено інфраструктуру, чотири житлові будинки, господарські будівлі, одну з яких повністю зруйновано. Також зачеплений газопровід.

На Синельниківщині ворог застосував FPV-дрони та авіабомби. У Покровській та Межівській громадах спалахнули дах медустанови, ліс та суха трава. Пошкоджено адміністративну споруду.

Telegram-канал «Новини Дружківки» попереджає бути обережними тим, хто планує їхати у бік Дніпра. Ресурс опублікував відео від підписника, який проїхався дорогою «Олександрівка – Петропавлівка».

Нагадаємо, у 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію.